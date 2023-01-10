Wildberries добился отмены в суде одного из двух полумиллионных штрафов за эксплуатацию недостроенного склада в Краснодаре

Череда судебных разбирательств между российской компанией Wildberries (ООО «Вайлдберриз») и департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края (Кубаньстройнадзор) подходит к концу. В течение прошлого года руководство маркетплейса добивалось отмены двух крупных штрафов за использование склада в Краснодаре без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Речь идет о складском комплексе, расположенном в Карасунском внутригородском округе. Компания Wildberries приступила к строительству промпарка в 2021 году. Краевые власти сообщали, что первый объект промпарка (склад) планируют ввести в эксплуатацию в феврале 2022 года. На тот момент на его территории, по данным властей, шло строительство очистных сооружений, котельной и административных помещений. «Документация по вводу в эксплуатацию складского комплекса площадью 50 тыс. кв. м находится на стадии подготовки»,— сообщала пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как следует из материалов арбитражных дел, размещенных на портале kad.arbitr.ru, в конце лета 2021 года специалисты Кубаньстройнадзора провели проверку строящегося склада Wildberries и установили, что в здании проводится разгрузка, отгрузка и сортировка грузов. Кроме того, в помещениях пользуются водой, электричеством, временным туалетом. Здесь же работает пункт продажи фастфуда, установлены компьютеры для оформления документов и пр.

«В нарушение ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ обществом осуществляется эксплуатация указанного объекта без полученного в установленном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,— отмечено в судебных актах.

В результате департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края вынес два постановления о привлечении общества к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства) и назначил штрафы по 500 тыс. руб.

Не согласившись с наказанием, ООО «Вайлдберриз» обратилось с исками в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК). В заявлениях компания, ссылаясь на тяжелое финансовое положение и другие факторы, просила отменить или снизить до 250 тыс. руб. сумму каждого штрафа.

В результате один иск «Вайлдберриз» остался без удовлетворения, суды трех инстанций не нашли оснований для отмены наказания. Второй иск АСКК удовлетворил, признав решение регионального департамента по стройнадзору незаконным, так как законодательством не предусмотрена двойная ответственность за нарушение, выявленное в ходе одной проверки. В настоящий момент госорган подал апелляционную жалобу на решение кубанского арбитража.

Wildberries — международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в 2006 году в Московской области. Бенефициаром и гендиректором маркетплейса является Татьяна Бакальчук. По итогам 2021 года выручка общества составила 229,4 млрд руб., чистая прибыль — 14 млрд руб.

Наталья Решетняк

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