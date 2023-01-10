В Северной Осетии запретили использовать беспилотники

Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники в связи с «усилением охраны общественного порядка и безопасности». Указ о запрете использования беспилотников был подписан 29 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Документ вышел перед новым годом и уже вступил в законную силу»,— говорится в сообщении правительства во «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что безопасность в регионе решили усилить в связи с режимом базовой готовности, который действует в республике с 19 октября в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Ранее использовать беспилотники запретили власти Ростовской, Оренбургской, Ярославской, Нижегородской и Волгоградской областях, а также Краснодарском и Пермском крае.

Анастасия Ларина