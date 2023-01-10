На 10,2% выросли перевозки пассажиров на СвЖД за 2022 год

В 2022 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 29 млн пассажиров, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, это на 10,2% больше, чем в 2021 году. В пригородном сообщении отправлено 21,7 млн пассажиров, поездами дальнего следования — 7,3 млн.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пассажиры в ретропоезде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего на РЖД в 2022 году перевезено свыше 1,13 млрд пассажиров (на 7,8% больше, чем в 2021 году). Из них в пригородном сообщении — 1,27 млрд пассажиров, поездами дальнего следования — более 108,3 млн.

В 2022 году СвЖД запустила несколько туристических маршрутов, ставших популярными. Так, в мае начал перевозить пассажиров из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» рельсовый автобус «Орлан». Из-за высокого спроса нарастил количество рейсов поезд «Императорский маршрут» сообщением Екатеринбург — Алапаевск. В конце года был запущен ретропоезд «Уральский экспресс», который курсирует по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма. Музей. Кроме того, увеличилось количество региональных маршрутов с применением «Ласточек» —до Каменска-Уральского, Красноуфимска, Качканара и других городов.

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Алексей Буров