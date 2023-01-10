«Технониколь» приобрел нижегородский завод домокомплектов

Корпорация «Технониколь» (один из крупнейших производителей изоляционных и кровельных материалов) приобрела четыре лесопромышленных и деревообрабатывающих предприятия в регионах России, включая завод домокомплектов «Малоэтажные комфортные дома» (МКД) в Нижегородской области. Назвать сумму сделок в пресс-службе компании отказались.

На нижегородском предприятии производят панельно-каркасные дома и деревянные клееные конструкции. Мощность производства составляет от 100 тыс. до 200 тыс. кубометров жилья в зависимости от типа. Пока «Технониколь» будет использовать на МКД до половины собственного пиломатериала, остальное закупать у других поставщиков. В дальнейшем планируется увеличить объемы лесопиления на собственных предприятиях и полностью отказаться от закупок у сторонних компаний.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО МКД зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2007 года. Предлагает панельно-каркасные дома и дома из клееного бруса. Бенефициар – Андрей Пчелкин. Убыток предприятия в 2021 году составил 9,8 млн руб., выручка от продажи – 77 млн руб.

Другие приобретенные компании – красноярские «Лессервис» (выпускает пиломатериалы и пеллеты) и «Премьер-лес» (строительные и отделочные материалы из дерева), свердловский «ДОК ТН – Нижний Талиг» (погонажные изделия из дерева). Таким образом «Технониколь» планирует организовать вертикальное производство стройматериалов из древесины с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки сырья.

«Импорт российского леса под запретом, а значит появился хороший стимул наращивания внутреннего потребления. Однако с переработкой древесины есть проблемы: с 2008 года нет качественной деловой древесины. Мы хотим привнести в отрасль свежее дыхание»,– комментирует совладелец и управляющий корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.

Анастасия Еремина