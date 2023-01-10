Уральский бренд Siammsiamm объявил о закрытии своих магазинов

Российский бренд одежды Siammsiamm, основанный в Екатеринбурге дизайнером Ладой Томиловой, объявил о закрытии своих магазинов. Информация об этом размещена в официальных соцсетях бренда.

«Я с огромной любовью, благодарностью, спокойствием и принятием отпускаю еще один этап своей жизни. Siammsiamm завершает свой десятилетний путь. Более года я находилась в метаниях, не могла принять окончательное решение», — говорится в сообщении компании от лица Лады Томиловой.

Под брендом работали пять магазинов в Екатеринбурге, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре. Кроме того, работало швейное производство. «Мы постараемся грамотно, аккуратно и толерантно осуществить процесс прощания. Такие механизмы не останавливаются один днем. Мы не закроемся за один месяц. Не уверена, что даже за два», — говорится в сообщении.

Siammsiamm был основан в 2011 году в Екатеринбурге дизайнером Ладой Томиловой. По данным на 2018 год, ткани и фурнитуру бренд закупал в России, Италии и ОАЭ, а отшивал все вещи в Екатеринбурге.

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