Бывший владелец «Промагро» и экс-депутат белгородской облдумы Константин Клюка получил «золотой паспорт» Черногории

Белгородский бизнесмен и бывший депутат областной думы от «Единой России» Константин Клюка вместе с членами семьи мог получить гражданство Черногории за инвестиции. Его полный тезка вместе с Анастасией, Марией и Борисом Клюками появился в списке новых граждан балканского государства, опубликованном на сайте Черногорского центра гражданского образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

В документе сообщается, что решение о предоставлении господину Клюке и членам его семьи по программе «экономического развития» Черногории было вынесено 20 сентября 2022 года премьер-министром Дританом Абазвичем.

Личность нового гражданина Черногории подтверждается участием упомянутых в списке членов его семьи в российских бизнес-проектах господина Клюки

Так, Анастасия Клюка, по данным «СПАРК-Интерфакс», была совладельцем ООО «Твенти», которое, в свою очередь, выступало соучредителем ООО «Континуум венурс» Константина Клюки. На сегодня обе этих компании ликвидированы, причем последняя — 21 февраля 2022 года.

Константин Клюка ранее руководил белгородским агропромышленным холдингом «Промагро», основанным его делом Федором Клюкой. В 2021 году предприятия холдинга выкупило АО «Сибирская аграрная группа» («Сибагро»).

Получение «золотого паспорта» Черногории за инвестиции возможно при вложении в экономику страны не менее €450 тыс. (33,6 млн руб. по курсу ЦБ РФ на 10 января). Из этой суммы €200 тыс. необходимо пожертвовать в фонд государства, остальную сумму (как минимум) претендент на гражданство должен вложить в недвижимость в утвержденных правительством Черногории объектах в курортных регионах страны. Гражданство в этом случае получают супруга, дети и пожилые родители инвестора. От гражданства РФ отказываться не нужно.

Связаться с представителями господина Клюки не удалось, поскольку они уже не работают на «Сибагро». Других известных представителей бизнеса и власти Черноземья в списке получивших гражданство Черногории за инвестиции в 2022 году нет.

Сергей Калашников

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