Замдиректора частного медцентра в Ростове осуждена на три года условно за взятку полицейскому

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал заместителя директора частного медицинского центра Татьяну Аветисову виновной в передаче взятки сотруднику полиции. Преступница осуждена на 3 года условно, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По информации управления, подсудимая планировала выступить посредником при передаче взятки бывшему сотруднику ОЭБиПК УМВД России по Ростову-на-Дону майору полиции Артему Захарову с целью прекращения проведения проверки в отношении сотрудников центра.

Татьяна Аветисова попросила у руководства организации 1,5 млн руб., из которых 1 млн руб. намеревалась отдать полицейскому, а 500 тыс. — расходовать по собственному усмотрению. Артем Захаров обратился за взяткой к другому сотруднику медцентра. В момент получения денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Как сообщалось ранее, суд приговорил Артема Захарова к штрафу в 2 млн руб.

Материалы расследования регионального управления СУ СК РФ стали основанием для возбуждения уголовного дела против Татьяны Аветисовой по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Анастасия Назарова