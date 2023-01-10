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Челябинское УФАС признало незаконной звуковую рекламу медицинских препаратов

Управление ФАС России по Челябинской области признало незаконной звуковую рекламу медицинских препаратов, которая транслировалась на стене одного из зданий регионального центра. Видеопанель с размещаемой информацией демонтирована, сообщают в антимонопольном ведомстве.

О нарушении законодательства в УФАС сообщил местный житель, который в качестве доказательства предоставил видеозапись. Как установило ведомство, спорная реклама распространялась через оборудование на стене одного из зданий Челябинска, в котором находилась аптека сети «74 Плюс». Трансляция информации в таком формате нарушает законодательство.

Распространитель рекламы, ООО «Юнона», признано нарушившим закон «О рекламе». Компания будет привлечена к административной ответственности.

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