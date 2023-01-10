«Рудник» копит долги

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от МИФНС №18 по региону о признании банкротом дочерней компании Бакальского рудоуправления (БРУ) — ООО «Рудник». Сумма требований кредитора составляет 69,7 млн руб. Ранее налоговый орган уже подавал заявления о банкротстве компании, но суммы были меньше, и суд закрывал дела в связи с погашением долга. Головная компания, являющаяся градообразующим предприятием моногорода Бакал, в прошлом году оказалась в кризисной ситуации, и около трети работников сейчас находятся в простое. Эксперты не исключают, что на этот раз «Рудник» признают банкротом, что негативно отразится и на БРУ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около трети работников Бакальского рудоуправления сейчас находятся в простое

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Около трети работников Бакальского рудоуправления сейчас находятся в простое

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Челябинской области направила в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом ООО «Рудник», которое является дочерней компанией ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ, входит в группу компаний НПРО «Урал»). Сумма требований кредитора составляет 69,7 млн руб. Заявление поступило 9 января и пока не принято к производству. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее МИФНС №18 неоднократно пыталась обанкротить «Рудник» из-за задолженности по налогам и взносам. Всего с 2015 года в суд поступило 10 заявлений, в том числе два в 2021 году. Суммы требований варьировались от 1,4 млн до 21,2 млн руб. Производства по всем банкротным делам были прекращены в связи с тем, что «Рудник» погашал налоговую задолженность.

В Бакальском рудоуправлении отказались от комментариев по поводу банкротства дочерней компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рудник» было зарегистрировано в Бакале в 2012 году. Основной вид деятельности компании — добыча и обогащение железных руд. 100% уставного капитала ООО принадлежит БРУ. Предприятия зарегистрированы по одному адресу и имеют общие телефоны. С 2020 года «Рудник» работает в убыток. При этом по итогам 2021 года чистый убыток сократился более чем в два раза — до 1,3 млн с 3 млн руб. в 2020 году. Выручка компании в 2021 году составила 243,5 млн руб.

Головное предприятие «Рудника», являющееся градообразующим в моногороде Бакал Саткинского района, в 2022 году оказалось в кризисной ситуации. С сентября на предприятии действует режим неполной занятости, а в конце года возникли проблемы с выплатой заработной платы. На специальном совещании по ситуации, организованном Федерацией профсоюзов региона в конце декабря 2022 года, представители рудоуправления сообщили, что финансовое состояние ухудшилось из-за сокращения спроса и снижения цен на железорудное сырье. Кроме того, в прошлом году резко выросла стоимость запчастей и расходных материалов. При этом руководство БРУ заверило, что увольнений на предприятии не планируется.

«Еженедельно в среднем около 300 работников находятся в простое с оплатой 2/3 средней заработной платы, так как простой — по вине работодателя. Средняя зарплата сейчас у нас — 32 тыс. руб., у рабочих — 27 тыс. И та выплачивалась частями»,— рассказала председатель профсоюзной организации БРУ Анна Белова. Всего на предприятии работают более 900 человек. После совещания все долги по зарплате работникам выплатили в полном объеме.

По данным областной организации Горно-металлургического профсоюза России, осенью прошлого года представители БРУ обращались в правительство региона с просьбой ходатайствовать перед Минпромом РФ о разработке новой госпрограммы по поддержке градообразующих предприятий, а также оказать содействие в реструктуризации налоговой задолженности. Министерство промышленности Челябинской области пообещало предприятию помощь в поиске потребителей производимой продукции.

С 2019 года Арбитражный суд Челябинской области рассматривает дело о банкротстве Бакальского рудоуправления. На сегодня заявления подали порядка 27 кредиторов. Требования большинства суд отклонил, часть еще находится на рассмотрении.

По мнению партнера юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, риски признания компании «Рудник» банкротом довольное высокие. «Сумма долга существенная. Даже по итогам 2021 года активы компании оценивались в 65 млн руб. То есть риски признания компании банкротом есть и существенные, если не удастся договориться с налоговой службой мирным путем. Или, например, долг не закроет учредитель. Учредитель несет субсидиарную ответственность по долгам дочерней компании, если будет доказано, что он действовал незаконно. Например, не подал заявление о банкротстве “дочки” при наличии признаков объективного банкротства. Это же должен сделать и директор дочерней компании. БРУ уже несколько лет отбивается от кредиторов, подающих заявления о его банкротстве, и это может усугубить кризис компании»,— говорит эксперт. Он отмечает, что ООО «Рудник», скорее всего, является «технической компанией», участвующей в операциях БРУ.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что даже если удастся погасить задолженность, для головной компании это будет означать лишь временное решение проблемы. «Кризис на предприятии помогут разрешить только значительные денежные вливания, а также оздоровление управленческой команды, а учитывая только возрастающие долговые обязательства, а также кризисную ситуацию в отрасли, перспективы туманны. В случае доведения предприятия до банкротства вероятность того, что головная организация будет привлечена к субсидиарной ответственности, близка к 100%»,— говорит Дмитрий Клеточкин.

Юлия Гарипова