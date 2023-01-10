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Коммерсантъ FM
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FT: индустрия бизнес-джетов выросла, несмотря на рост инфляции и снятие ковидных ограничений

Индустрия перелетов частными самолетами, пережившая резкий скачок популярности во время ковидных ограничений 2020–2021 годов, показала рост и в 2022-м — когда большинство таких ограничений сняли и массовые пассажирские перевозки обычными авиакомпаниями возобновились. По данным специализированной компании WingX, которые приводит Financial Times (FT), число международных авиаперелетов на бизнес-джетах в 2022 году выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом и на 14% по сравнению с допандемийным 2019-м. По словам директора WingX Ричарда Коу, «за последние два года индустрия бизнес-джетов пережила рекордный рост».

Так, например, американские операторы бизнес-джетов сообщили о рекордных объемах бронирования: авиакомпания Flexjet отметила, что в декабре прошлого года она получила максимальное число заказов за всю свою историю. А компания EvoJets заявила, что в прошлом году заказы на перелеты ее бизнес-джетами в праздничный сезон стали поступать на два месяца раньше, чем обычно. Гендиректор оператора бизнес-джетов Wheels Up Кенни Дихтер сообщил, что в прошлом году выручка его компании подскочила на 39% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что на трафик бизнес-джетов никак не повлияла и текущая экономическая ситуация. «Инфляция не отразилась на 1% (состоятельных потребителей, которые могут себе позволить бизнес-джеты.— ''Ъ'')»,— подчеркнул в интервью FT президент Icarus Jet Кевин Сингх.

Евгений Хвостик

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