Международные резервы Грузии в 2022 году достигли рекордных значений за счет переводов из РФ

Международные резервы Грузии по состоянию на 31 декабря 2022 года составили $4 млрд 900,6 млн, это исторический максимум. Материалы отчета Национального банка страны приводит «Интерфакс». Со ссылкой на аналитиков агентство отмечает, что показатель демонстрирует значительный рост благодаря валютным операциям правительства и банковского сектора, а также увеличению объема валютных переводов, в том числе из России.

Наибольший рост резервов за 2022 год регулятор зафиксировал в ноябре. Тогда международные резервы Грузии увеличились на $263,9 млн. В прошлый раз рекордный объем резервов был достигнут в 2021-м: увеличившись по итогам года на 14,7%, он составил $4 млрд 272,5 млн.

По данным грузинского Нацбанка, эмиграция россиян на фоне вооруженного конфликта на Украине в 2022 году спровоцировала пятикратное увеличение денежных переводов, поступающих в Грузию из России. По итогам 12 месяцев прошлого года россияне перевели на грузинские счета свыше $1,75 млрд, что составило более 60% от всех переводов. Bloomberg писал, что рост продемонстрировала не только валюта Грузии, но и Армении, а также Таджикистана.

Милена Костерева