Bloomberg: из-за переезда россиян валюты Грузии, Армении и Таджикистана стали лучшими в мировых рейтингах

Эмиграция россиян на фоне вооруженного конфликта на Украине вывела валюты бывших советских республик на первое место в мировых рейтингах в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Национальные валюты Грузии и Армении, а также Таджикистана показали наибольший рост по отношению к доллару. С февраля там обосновались десятки тысяч граждан России, пишет агентство, привезя с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов.

Это привело к тому, что с начала года армянский драм вырос более чем на 22% по отношению к доллару, став лидером среди мировых валют, по данным Bloomberg. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16% и 10% соответственно, опередив рост российского рубля.

По данным Национального банка Грузии, эмиграция россиян спровоцировала пятикратное увеличение денежных переводов, поступающих в Грузию из России в этом году, что составляет более 60% от всех переводов и превышает $1,75 млрд. Денежные переводы в Армению за первые десять месяцев текущего года составили $2,8 млрд, что почти в четыре раза больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. В октябре они достигли самого высокого уровня минимум с 2004 года, сообщил Центральный банк Армении.

Bloomberg отмечает, что наибольшее влияние на рост местной валюты было оказано в небольших республиках. Казахстан, население которого составляет около 19 млн человек, что примерно в шесть раз больше, чем в Армении и Грузии, также стал популярным у россиян направлением. Однако тенге, как прогнозирует агентство, может завершить год с потерями.

Ожидалось, что граничащие с Россией страны пострадают, поскольку их крупнейший торговый партнер оказался под санкциями. Вопреки ожиданиям огромный приток капитала повысил их валютные резервы и улучшил баланс текущих операций. Рост экономики Армении выражался двузначными числами во втором и третьем кварталах 2022 года, в то время как экономика Грузии продемонстрировала почти десятипроцентный рост за три месяца до сентября.

В Таджикистане денежные переводы выросли не менее чем на 50% в первом полугодии, что позволило экономике страны, не имеющей выхода к морю, вырасти на 7% в этом году по сравнению с более ранними прогнозами 4–5%.

Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста Грузии на весь год до 10%. Центральный банк Армении повысил прогноз роста ВВП с 4,9% до 13%.

Дарья Эрозбек