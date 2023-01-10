В Ростове дефицит водительского состава общественного транспорта составляет 47%

Нехватка водителей общественного транспорта в Ростове вызывает нарушения в работе городских перевозчиков в вечернее время суток. Дефицит водителей составляет 47%, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

По информации властей, от горожан поступают жалобы на неудовлетворительную работу пассажирского транспорта по вечерам. Причиной малого количества транспортных средств на городских маршрутах является отсутствие кадров. Перевозчики пытаются стабилизировать уровень зарплаты для работников и искать новых водителей через центры занятости.

«Одновременно с этим департаментом транспорта усилен контроль за качеством работы перевозчиков», — сообщает пресс-служба администрации.

Специалисты ведомства ведут регулярный мониторинг заполняемости автобусов и маршруток вечером. Отмечается, что количество нарушений перевозчиков в четвертом квартале 2022 года снизилось по отношению к третьему кварталу 2022 года с 7160 до 7080.

Анастасия Назарова