Минобороны усовершенствует управление войсками с помощью искусственного интеллекта

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году будет расширен арсенал современных ударных средств российских войск. Снаряжение и экипировку военных планируется довести до самого высокого уровня, а систему управления войсками усовершенствуют с применением технологий искусственного интеллекта. Также, по его словам, в этом году будет модернизирована работа военных комиссариатов, в том числе будет проведена цифровизация баз данных.

«Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта»,— сказал Сергей Шойгу на селекторном совещании Минобороны (цитата по ТАСС).

Господин Шойгу добавил, что в 2023 году Минобороны также планирует повышать боевые способности Воздушно-космических сил, в том числе истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов, и развивать ядерную триаду.

«В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств. Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным»,— сказал он.

Сергей Шойгу также анонсировал цифровизацию работы военкоматов. «Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны»,— добавил он.

В конце декабря украинские СМИ со ссылкой на портал государственных закупок правительства США сообщили, что США поставит Украине системы AFATDS для новых комплексов HIMARS. AFATDS позволяет оперативно обмениваться информацией между военными и обрабатывать ее. В 2018 году на Украине также разработали систему для обмена данными на поле боя «Дельта», ее используют для координации действий ВСУ в военном конфликте с Россией.

О событиях 321-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко