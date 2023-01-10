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Коммерсантъ FM
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Названы лучшие и худшие вложения в 2022 году

На самый большой доход от вложений в 2022 году могли рассчитывать спекулянты. Доходы же от консервативных инвестиций не перекрывали даже уровень инфляции, а стратегия «купи и держи» перестала работать. Нулевую доходность показали вложения в недвижимость. При этом ранее потерявшие популярность депозиты вновь начали показывать прибыльность. Самыми доходными спекулятивными вложениями стали золото, доллар и евро, консервативными — рублевые депозиты, российские корпоративные облигации и облигации федерального займа (ОФЗ), подсчитали в аналитической компании FinExpertiza.

Консервативные вложения:

  • рублевые вклады — при вложении в начале года прибыль составила бы 7,7%;
  • ОФЗ и корпоративные облигации — доходность составила бы 7,2% по корпоративному долгу, 3,2% — по ОФЗ;
  • недвижимость — вложения вышли бы в ноль, за год в среднем стоимость жилья выросла только 0,24%;
  • золото — убыток составил бы 7,5%;
  • доллар и евро — убыток составил бы 5,9% для доллара и 11% для евро;
  • иностранные акции — убыток 23,4%, ряд российских инвесторов столкнулись с блокировкой активов из-за санкций;
  • российские акции — убыток 39,2%;
  • биткоин — убыток 62,8%.

Спекулятивные вложения:

  • золото — доход 82,6% до уплаты налога при покупке в начале года и продаже на пиковой цене в марте;
  • доллар и евро — доход 63% и 56,7% при продаже на пиковых курсах в марте;
  • биткоин — доход 45% при покупке в начале года и продаже в марте;
  • ОФЗ — при покупке на низких точках 21 марта и продаже к середине сентября доход составил бы 37,2%;
  • российские акции — при покупке на минимальных значениях 24 февраля и продаже на отскоке в апреле прибыль составила бы 30,8%;
  • корпоративные облигации — при покупке в конце марта прибыль к концу года составила бы 21,3%;
  • американские акции — при покупке на просадке в середине июня и продаже к середине августа доход составил бы 17,7% в долларах и 24,5% в рублях до уплаты налога;
  • рублевый вклад — при открытии вклада сроком до года в марте доход составил бы 15,6 тыс. руб. на 100 тыс. вложенных рублей;
  • недвижимость — при продаже в мае доход владельца квартиры в Москве составил бы 10,7 тыс. руб. на каждые вложенные 100 тыс. руб. в начале 2022 года.

Прогноз «Ъ» о ситуации на фондовом рынке в 2023 году — в материале «Ъ» «Нестабильный рост».

Олеся Павленко

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