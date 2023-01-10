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Проректор по учебной работе ПГНИУ Сергей Макаров покинул свою должность

По данным «Ъ-Прикамье», профессор кафедры общей физики ПГНИУ Сергей Макаров покинул должность проректора по учебной работе вуза. Доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры общей физики ПГНИУ Сергей Макаров занимал эту должность с 2010 года, когда ректором университета стал Игорь Макарихин. Пост проректора по учебной работе господин Макаров оставил по своей инициативе. Кроме того, в декабре 2022 года у Сергея Макарова закончился контракт, рассказал информированный источник.

Фото: gis.psu.ru

Фото: gis.psu.ru

Как указано на сайте ПГНИУ, проректором по учебной работе назначена кандидат физико-математических наук Елена Бабушкина. Известно, что ранее госпожа Бабушкина являлась начальником учебно-методического управления университета. Елена Бабушкина и сейчас значится руководителем учебно-методического управления вуза.

Напомним, ректором Пермского государственного национального исследовательского университета является доктор политических наук, профессор Дмитрий Красильников, президентом — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Владимир Маланин.

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