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Коммерсантъ FM
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Один из лучших ресторанов мира Noma закроется в 2024 году из-за переработок и жалоб сотрудников на условия труда

Ресторан Noma в Копенгагене, признанный лучшим рестораном мира 2021 года, перестанет принимать посетителей с 2024 года. Его шеф-повар Рене Редзепи пояснил, что решение принято из-за регулярных переработок сотрудников и плохих условий труда. После закрытия ресторан перепрофилируют в пищевую лабораторию.

Вход в ресторан Noma

Вход в ресторан Noma

Фото: Casper Christoffersen / Reuters

Вход в ресторан Noma

Фото: Casper Christoffersen / Reuters

«Я надеюсь, что мы сможем доказать миру, что можно стареть, быть креативными и веселиться в гастроиндустрии вместо тяжелой, изнурительной и низкооплачиваемой работы при плохом менеджменте, изматывающем людей»,— сказал Рене Редзепи в интервью The New York Times (NYT).

По его словам, после закрытия ресторан будет разрабатывать новые блюда и продукты для своего интернет-магазина Noma Projects. Периодически посетителей будут принимать в ресторане. Он сам будет выполнять работу скорее креативного директора, чем не шеф-повара, пояснил Рене Редзепи.

Как рассказал господин Редзепи, принцип справедливой компенсации сотрудникам за изнурительные рабочие часы для поддержания высоких стандартов работы в Noma не работает. В интервью NYT Рене Редзепи отмечает, что ресторанную индустрию необходимо «полностью переосмыслить».

В штате ресторана работают десятки людей, при этом от 20 до 30 человек из них — стажеры, им начали платить только в ноябре 2022 года. Сотрудники ресторана рассказывали СМИ, что 16-часовые смены, в том числе и для неоплачиваемых стажеров, были обыденностью для Noma.

Noma открылся в Копенгагене в 2003 году, он специализируется на скандинавской кухне. Ресторан признавали лучшим в мире в 2010, 2011, 2012, 2014 и 2021 годах. У него также есть три звезды гида «Мишлен».

Олеся Павленко

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