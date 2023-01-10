На Донбассе погиб доброволец ЧВК «Вагнер» из Башкирии

В ходе специальной военной операции на Донбассе погиб 29-летний житель села Бураево, доброволец ЧВК «Вагнер» Сардор Саъдуллаев Исматулло Углы. Церемония прощания прошла 7 января в селе Бураево, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Бураевского района Рушан Гараев.

Сардор Саъдуллаев родился 9 мая 1993 года в Шаргуне Сурхандарьинской области Узбекистана. В 2003 году семья переехала в село Бураево Бураевского района. В 2010 году после окончания девятого класса средней школы №3 он поступил в Уфимский нефтяной техникум, откуда был призван в ВС РФ. Сардор Саъдуллаев служил в ВДВ в Анапе. После службы в армии устроился на работу, женился, в семье воспитывались трое детей от одного года до четырех лет. В сентябре 2022 года ушел добровольцем в ЧВК «Вагнер».

Майя Иванова

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