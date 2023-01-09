Чипичный путь

Корпорация развития Ульяновской области совместно с регио­нальным Центром компетенций развития промышленности приступают к реализации проекта создания технопарка для производства отечественной микро­электроники. Заявку региона наряду с заявками других пяти регионов России одобрил Минпромторг РФ, который выделит 300 млн руб. субсидий на закупку оборудования. Еще 120 млн руб. в течение трех лет будет направлено на реализацию проекта из регионального бюджета. Авторы проекта считают, что сейчас это наиболее востребованное и перспективное направление, а сам Ульяновск обладает достаточными компетенциями для его реализации. Эксперты считают, что уже сейчас спрос на чипы превышает предложение отечественных предприятий в четыре раза, а в ближайшие пять лет потребность в микросхемах вырастет еще в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НПК «Технологический центр» Фото: НПК «Технологический центр»

Минпромторг РФ ободрил заявку Ульяновской области на реализацию проекта промышленного технопарка «Электроник». Об этом ведомство сообщило 4 января 2023 года на своем официальном сайте. Как отмечается в сообщении, Минпромторг впервые предоставляет субсидии регионам на создание и развитие инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности (в соответствии с постановлением правительства РФ № 1659 от 19.09.2022). Всего были одобрены заявки пяти проектов из нескольких регионов (Владимирской, Ульяновской, Нижегородской областей, Республик Башкортостан и Татарстан).

Согласно постановлению правительства РФ, федеральный бюджет предоставляет субсидии регионам по их проектам до 900 млн руб. на три года. Ульяновская область подавала заявку на 300 млн руб. на три года, и ее заявка была полностью ­одобрена.

Согласно справке по проекту технопарка, подготовленной в региональном Центре компетенций развития промышленности (АНО ЦКРП, учредитель — минэкономики региона, именно этот центр непосредственно занимался подготовкой проекта), ключевым партнером по проекту станет ФГБНУ «Научно-производственный комплекс «Технологический центр» (Зеленоград, Москва, специализируется на разработках и производстве интегральных микросхем, систем на кристалле, микродатчиков и наносистемной техники). Основой технопарка (в том числе кадровой) станут компетенции Института радиотехники и электроники им. Котельникова (филиал РАН), базовой кафедры радиотехнического факультета УлГТУ, научно-исследовательского технологического института им. С.П.Капицы при УлГУ.Будущие резиденты — АО «УКБП» (концерн КРЭТ), АО «Искра» и АО «Ульяновский механический завод» (концерн «Алмаз-Антей»), НПО «Марс» и АО «Комета» (концерн Радиоинформ Системы «Агат»), ГК «Мида» (датчики), ООО «Сенсе ГНБ» (системы локации), а также технологические компании и стартапы Ульяновского наноцентра.

Согласно проекту, в структуре будущего технопарка будут созданы дизайн-центр (проектирование микросхем), центр промышленного программирования, центр моделирования и прототипирования, лабораторно-испытательный центр, центр мелкосерийного производства и центр разработки новых материалов. Кроме того, обладая уникальным и дорогостоящим оборудованием, технопарк станет также и центром коллективного пользования для профильных научных коллективов.

Как пояснил «Ъ» гендиректор ЦКРП Игорь Рябиков, идею создания такого технопарка, который затем стал бы основой регионального кластера электроники, начали прорабатывать еще более года назад. «Тридцать лет назад в регионе создавался всероссийский Центр микроэлектроники (проект которого так и не был окончательно реализован), но от него осталось множество разрозненных „осколков“ компетенций в сфере микроэлектроники. И необходимо было собрать все компетенции вместе, чтобы дать толчок развитию в регионе сферы электронной промышленности. Это сложная, инвестиционно емкая и наукоемкая тематика, и без объединения усилий не обойтись»,— сказал господин Рябиков. По его словам, основным направлением деятельности технопарка станет совместная работа с зеленоградским НПК «Технологический центр» по технологии создания микросхем на основе базовых матричных кристаллов (БМК). В дальнейшем планируется постепенный переход к производству микросхем и датчиков на основе БМК в ульяновском технопарке. Второе важное и перспективное направление в работе технопарка — создание электронных компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе цифровых систем передачи данных и изображений для БПЛА. В дальнейшем, по словам господина Рябикова, технопарк планирует привлечь на свои территории и сборщиков БПЛА. Кроме того, предполагается, что на площадях технопарка резидентами будут разрабатываться и производиться различные электронные устройства гражданского назначения, в том числе для автомобильной промышленности, здравоохранения и т.д.

Всего площади технопарка составят более 10 тыс. кв. метров. Окончательно помещение под размещение технопарка пока не выбрано, но одним из вероятных вариантов являются площади АО «Комета» (долгосрочная аренда с последующим выкупом). Как пояснил Игорь Рябиков, все 300 млн руб. федеральных средств, а также 120 млн руб. регионального бюджета предполагается направить на закупку необходимого оборудования. Юридически собственником и руководителем проекта станет Корпорация развития Ульяновской области (АО КРУО, 100% в собственности региона, занимается привлечением инвестиций), тематическую часть проекта будет продолжать вести АНО ЦКРП. Предполагается, что реальная работа резидентов на площадях технопарка начнется уже в конце 2023 года.

Гендиректор ЦКРП считает, что деятельность технопарка «Электроник» имеет большие перспективы: «Рынок безграничен, все понимают, что сейчас потребность в радиоэлектронике и микроэлектронике очень высока, и в настоящее время стоит задача локализации критически важных технологий, все это востребовано и ­окупаемо».

По оценкам консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ноябрь 2022 года), сегодня в России потребность в микрочипах базового уровня составляет около 30 тыс. пластин в месяц, в то время как производится только 8 тыс. пластин, при этом в ближайшие пять лет совокупный спрос на чипы базового уровня может вырасти в два раза.

По словам регионального министра экономического развития и промышленности Николая Зонтова, в дальнейшем технопарк станет базовым ядром перспективного радио­электронного кластера, в том числе в направлении разработок и производства продукции микроэлектроники, «хотя на это потребуется уже намного больше времени и затрат». Он также отметил, что «кадровая ситуация в регионе для развития этого сектора экономики благоприятная, много опытных специалистов», тем не менее, правительство региона «намерено в ближайшие пять лет направить дополнительные усилия на подготовку кадров» для сферы микро­электроники.

Сергей Титов, Ульяновск