Второй саммит и экономический форум Россия—Африка пройдут 26-29 июля

Фонд Росконгресс анонсировал мероприятия этого года. Среди прочего 26–29 июля состоится второй саммит и экономический форум Россия—Африка. Первый прошел с 23 по 24 октября 2019 года в Сочи на полях саммита «Россия—Африка», по его итогам была принята совместная декларация.

Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, создан в соответствии с решением президента РФ. Учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.

Также в 2023 году Фонд Росконгресс планирует открыть сеть проектных офисов в дружественных странах Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америке под брендом Roscongress International.

Утверждены даты следующих крупных мероприятий:

Петербургский международный юридический форум (11–13 мая);

Петербургский международный экономический форум (14–17 июня);

Восточный экономический форум (5–6 сентября);

Российская энергетическая неделя (11–13 октября).

Мария Федотова