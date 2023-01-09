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Подростка отправили на лечение

Приговор обвиняемому в теракте волгоградскому школьнику оставлен в силе

Апелляционный военный суд во Власихе Московской области оставил в силе приговор 17летнему подростку, который был признан виновным в подготовке теракта в волгоградской школе в 2020 году. Суд признал, что он хотел взорвать учебное заведение. Проведенная психиатрическая экспертиза посчитала подростка невменяемым, после чего меру пресечения в виде ареста заменили принудительным лечением в Волгоградской областной психиатрической больнице. Перед судебными разбирательствами его выпустили из медучреждения. После утверждения приговора подросток вновь вернется в психиатрическую лечебницу. Будет ли защита дальше обжаловать судебное решение, пока не известно.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Московской области апелляционный военный суд оставил без изменения приговор 17летнему старшекласснику, обвиняемому в подготовке теракта в школе, в которой он учился. Судья Анатолий Солин не принял доводы защиты, которая настаивала на невиновности подростка. Об этом сообщили в аппарате суда.

В июле прошлого года подросток были признан виновным в подготовке теракта в волгоградской школе, незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Суд посчитал, что из-за психических нарушений подросток не может быть направлен отбывать реальное наказание и к нему должны быть применены меры медицинского ­характера.

Во время судебного процесса адвокат школьника Андрей Гордеев сказал, что у обвинения нет обоснованных претензий к его подзащитному, одноклассники отрицали, что у подростка были намерения убить кого-либо, а изготовленное подростком взрывное устройство не может причинить вред человеку из-за его слабой мощности.

Молодой человек, выступая перед судом, сказал, что во время следствия сдал выпускные экзамены на «четверки», притом что не имел возможности посещать школу в течение всего восьмого класса, что говорит о его нормальном психическом состоянии. При этом он сказал, что в 14 лет (столько ему было на момент возбуждения уголовного дела) он еще не осознавал опасность своих действий.

Школьник был задержан в июне 2020 года. В волгоградском ре­гиональном управлении ФСБ сообщали, что якобы получили из собственных источников информацию о том, что 14летний подросток изготавливает самодельные взрывные устройства и «коктейли Молотова». При обыске у школьника обнаружили самодельную взрывчатку, компоненты для ее изготовления, металлические поражающие предметы и 18 готовых бутылок с зажигательной смесью. Сам подросток утверждал, что делал их для развлечения — хотел испробовать на городских ­пустырях.

Однако следователи сочли, что целью была школа № 61, в которой он учился. Кроме того, следователи установили, что он якобы хотел убить одного из учителей и ученика, с которым у него был конфликт, а также «других лиц». Ему было предъявлено обвинение в подготовке убийства (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

На время следствия подросток был отправлен в СИЗО, но в феврале 2021 года психиатрическая экспертиза, подготовленная в центре имени Сербского, признала его невменяемым. Тогда меру пресечения в виде ареста заменили принудительным лечением в Волгоградской областной психиатрической больнице № 1. Защита пыталась обжаловать решение о помещении в медучреждение, но сделать это не смогла. Тогда же обвинение переквалифицировали на более тяжкое — подготовку теракта. До начала рассмотрения дела в суде он находился в медицинском учреждении.

В июле позапрошлого года уголовное дело в отношении подростка поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, но на первом же заседании судья вернул дело прокурору из-за множества допущенных следствием нарушений. Тем же решением на основании заключения врачей психиатрической больницы, которые сочли подростка адекватным и неопасным для общества, его выпустили из медучреждения и мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Ему запретили посещать школу, пользоваться средствами связи и находиться на улице в ночное время. Поначалу прокуратура обжаловала решение в Апелляционном военном суде в Москве. Но позже прокурор отказался от апелляционного представления, и решение окружного суда об избрании меры пресечения осталось в ­силе.

Уголовное дело в отношении подростка поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону с новым обвинительным заключением 30 ноября 2021 года. Во время судебного разбирательства и до апелляции подросток с родителями жил в Ростове-на-Дону.

Будет ли защита школьника обжаловать приговор в кассационной инстанции, неизвестно, после судебного заседания его адвокат Андрей Гордеев был недоступен для комментариев.

Сергей Петунин

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