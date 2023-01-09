Перевозчикам отрегулируют тариф

В этом году правительство Саратовской области переводит на регулируемый тариф 28 межмуниципальных маршрутов. Сейчас по такому тарифу работают только автобусы, курсирующие между центром Саратова и аэро­портом «Гагарин». Теперь обладминистрация намерена устанавливать тарифы для автобусов, передвигающихся между центральной частью областного центра и населенными пунктами бывшего Саратовского района области (с мая 2022 года — Гагаринский район Саратова). Эксперты считают, что это позволит сохранить перевозки на убыточных маршрутах, от которых сейчас перевозчики ­отказываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость проезда в общественном транспорте на маршрутах по Гагаринскому району будет определять правительство

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Стоимость проезда в общественном транспорте на маршрутах по Гагаринскому району будет определять правительство

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Саратовской области переводит 28 из 84 автобусных межмуниципальных маршрутов, работающих в Гагаринском районе Саратова, на регулируемый тариф. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального официального публикатора документов обл­администрации. Постановление, подписанное губернатором региона Романом Бусаргиным, вносит изменения в «Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Саратовской области». В соответствии с поправками в 2023 году по регулируемому тарифу будет работать 29 направлений. Постановление вступает в силу с момента его публикации.

Регулируемый тариф на пригородных автобусных перевозках действовал до 2015 года. До последнего времени он был только на маршруте № 101 Э «Саратов — Аэропорт „Гагарин“ (через Дубки)». Проезд в нем стоит 95 руб. На межмуниципальных и междугородних направлениях перевозчики работали по нерегулируемым тарифам, то есть они имеют право самостоятельно устанавливать цену за проезд.

Нерегулируемые тарифы на городских маршрутах Саратова начали использоваться с декабря 2017 года. Транспортные компании обязали сообщать об изменении стоимости проезда за 60 дней.

Тогда эксперты обосновывали выгоду решения для муниципальных властей тем, что бюджет не будет компенсировать перевозчику разницу между реальной стоимостью перевозки и установленным тарифом. Сейчас правительство Саратовской области оплачивает работающему по регулируемому тарифу на маршруте «Саратов — Аэропорт „Гагарин“» перевозчику (АО «Саратовское объединение автовокзалов и автостанций») выпадающие доходы. Размер субсидий на перевозку граждан за декабрь прошлого года составил 2,15 млн руб. Сколько потребуется на компенсацию выпадающих доходов после перевода части межмуниципальных маршрутов, в постановлении не ­указано.

Все переводимые на регулируемый тариф маршруты находятся между центром Саратова и населенными пунк­тами, ранее входившими в состав Саратовского района области. В январе 2022 года весь Саратовский район вошел в состав Саратова (в мае 2022 года ему присвоено название Гагаринский район).

В октябре прошлого года перевозчик АО «Межгородтранс» (принадлежит правительству региона) уведомил министерство транспорта и дорожного хозяйства области о повышении в декабре цены проезда на маршрутах № 226, 226 К (Саратов — Красный Текстильщик), 283 (Саратов — Синенькие), 285 (Саратов — поселок 15 Лет Октября), 291 А (Саратов — Сбродовка (через Константиновку)), 350 (Саратов — Михайловка) и 419 А (Саратов — Юрловка (через Сосновку) без заезда в Сафаровку). В среднем стоимость проезда на этих направлениях составляет 150 руб. В обладминистрации утверждали, что ведут переговоры с перевозчиком о снижении заявленного компанией тарифа (его размер не назывался).

Все маршруты, на которых вводится регулируемый тариф, обслуживают АО «Межгородтранс» или ООО «Пассажиртранс», также принадлежащее министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. В министерстве вчера не смогли прокомментировать изменения тарифа. Номер директора АО «Межгородтранс» и ООО «Пассажиртранс» Михаила Любарского был недоступен. По контактным номерам обеих организаций никто не отвечал.

Руководитель юридической компании «Авис», работающей в транспортными компаниями, Гелена Алексеева полагает, что перевод маршрутов на регулируемый тариф — единственная возможность сохранить пассажирские перевозки в Гагаринском районе. «Все пригородные маршруты в Гагаринском районе убыточны, и перевозчики от них отказываются. Себестоимость перевозок на них очень велика, а пассажиропоток небольшой. Перевозчикам будут компенсировать выпадающие доходы из бюджета, и правительство будет объявлять конкурс, по итогам которого определятся организации, согласные работать с установленным правительством размером компенсации. Регтариф вводится для маршрутов, на которых сейчас работают компании, которые зависят от правительства, и они однозначно будут участвовать в конкурсе»,— полагает госпожа Алексеева.

Сергей Петунин