НАТО и ЕС укрепят сотрудничество на фоне конфликта на Украине

НАТО и ЕС планируют активизировать сотрудничество после начала военной операции России на Украине, следует из совместного заявления организаций, с которым ознакомилось AFP.

«Это ключевой момент для евроатлантической безопасности и стабильности, демонстрирующий важность трансатлантических связей и призывающий к более тесному сотрудничеству ЕС и НАТО»,— цитирует агентство совместное заявление организаций, которое будет опубликовано завтра, 10 января.

Согласно документу, ЕС и НАТО планируют вывести партнерство «на новый уровень». Это будет выражаться в борьбе с растущей «геостратегической конкуренцией», в защите критической инфраструктуры и борьбе с угрозами в космосе, а также с угрозами, исходящими от новых технологий.

Сообщается, что декларацию о расширении сотрудничества завтра, 10 января, подпишут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

21 государство из 27, входящих в Евросоюз, уже являются членами НАТО. В прошлом году заявки на вступление в альянс подали Финляндия и Швеция. Их членство в альянсе зависит от одобрения со стороны Турции и Венгрии. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии должны обсудить вступление в НАТО с представителями Турции в январе.

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