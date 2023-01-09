Сочи и Анапа вошли в рейтинг самых дорогих туров по России в 2022 году

Сочи занял четыре строчки из десяти в рейтинге самых дорогих туров по России в летнем сезоне 2022 года. Рейтинг составлен аналитической службой Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Третье место занял тур в Сочи стоимостью 2,4 млн руб. Его приобрела семья из семи человек. В стоимость вошло проживание в отеле Radisson Collection Paradise Resort & SPA и в отеле «Газпром Гранд Отель Поляна», а также индивидуальный трансфер. Авиабилеты туристы приобретали отдельно.

Туры в Сочи также заняли 4-е, 5-е и 7-е место в списке. На четвертой строчке расположен тур стоимостью 1,93 млн руб. продолжительностью девять дней. Семья из двух взрослых с двумя детьми отдохнула в президентском сьюте отеля Radisson Collection Paradise Resort & SPA. Стоимость перелета не входила в тур. На пятом месте четырехнедельный отдых семьи из трех человек за 1,90 млн руб. с проживанием в двухместном номере в отеле Swissotel Resort Sochi Kamelia с перелетом и индивидуальным трансфером. На седьмой строчке — 28-дневный отдых на двоих в отеле Radisson Collection Paradise Resort & SPA за 1,5 млн руб.

На восьмом месте списка расположилась Анапа. В рамках тура семья из пяти взрослых и ребенка до двух лет провела 11 дней в отеле Utesov Hotel Vysokiy Bereg Anapa. Стоимость тура 1,3 млн руб. До курорта туристы добирались самостоятельно.

На первом месте рейтинга расположен речной круиз по Енисею стоимостью 3,5 млн руб. В рамках тура на период с 19 по 30 августа семеро туристов выкупили четыре каюты на теплоходе «Максим Горький».

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram