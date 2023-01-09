Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев

Умер научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Ему было 85 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Камнев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Павел Камнев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда РФ Павел Иванович Камнев»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения пресс-службы концерна.

Господин Камнев — доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а также автор более 20 изобретений. Согласно открытым данным, Павел Камнев — создатель семейства ракет «Калибр».

Дата и место прощания с господином Камневым пока не сообщаются.

«Калибр» — семейство крылатых ракет большой дальности, разработано ОКБ «Новатор» (АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»). Ими оснащают российские корабли и подлодки.