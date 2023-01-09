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Коммерсантъ FM
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Российские кинотеатры собрали рекордные 4,5 млрд рублей за новогодние праздники

С 31 декабря по 8 января российские кинотеатры заработали рекордные 4,5 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда Кино. Это рекордный показатель с 2014 года. За период новогодних праздников кинотеатры посетили 13,4 млн человек.

Выручка кинотеатров за указанный период превысила показатели прошлого года на 22%. Наибольшее количество билетов зрители приобрели 3 января: 1,9 млн человек купили билеты на сумму 613,8 млн руб. Минимальный показатель зафиксирован 31 декабря: 198 тыс. человек приобрели билеты на сумму 60 млн руб.

По данным ЕАИС, самой популярной картиной стал фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Премьера состоялась 1 января. Сборы в прокате превысили 3 млрд руб. 2-е месте по сборам занял российский мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5», вышедший на экраны 29 декабря 2022 года. Он собрал 404 млн руб.

После начала спецоперации на Украине киноиндустрия столкнулась с кризисом. Это произошло из-за ухода с российского рынка зарубежных кинокомпаний, таких как Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures. На этом фоне прокатные сборы в 2022 году упали на 50–70%, а убытки отрасли составили примерно 4,5 млрд руб.

О перспективах киноиндустрии в России — в материале «Ъ FM» «Кинотеатры затягивают пояса».

Лусине Баласян

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