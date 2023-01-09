Серийный убийца отстаивает репутацию

Серийный убийца хочет судиться с Netflix, который снял о нем сериал. Представители Чарльза Собраджа называют шоу на 70% ложью. Адвокаты также говорят, что проект Netflix угрожает его репутации. Сериал вышел в 2021 году, он называется «Змей» — по прозвищу преступника. Он провел 19 лет в непальской тюрьме, а недавно вышел на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Подробности — в справке “Ъ FM”:

Чарльз Собрадж впервые попал в тюрьму в 1963 году в Париже. Его осудили за кражу со взломом. После этого дела против него открывали в Греции, Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Индии, Таиланде, Малайзии и Непале. Несколько раз он оказывался в заключении и сбегал. Именно за это, а также за умение перевоплощаться и скрываться от властей, он получил свое прозвище — Змей. Сериал Netflix основан на истории предполагаемых убийств Чарльза Собраджа. Считается, что в 70-е годы он накачивал наркотиками, грабил и убивал туристов на так называемой Тропе хиппи в Южной Азии. Сам Змей в интервью журналистам признался как минимум в 12 убийствах в разных странах. Но перед судебными разбирательствами он отказался от своих слов. Точное число его жертв неизвестно. Только дважды его признавали виновным в убийстве: в 2003-м и 2014 году. Приговоры выносил суд в Непале. 19 лет Чарльз Собрадж находился в заключении в Катманду. Но в конце 2022 года Собрадж вышел из тюрьмы. Суд принял во внимание хорошее поведение и слабое здоровье Змея, а также отбытие большей части срока. Змей отправился во Францию и теперь планирует судиться не только с авторами сериала Netflix, но и властями Непала из-за, по его мнению, несправедливого приговора.

Есть ли у Чарльза Собраджа шансы получить компенсацию? Юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова считает, что дело могут урегулировать до суда: «Иски о взыскании компенсации морального вреда в таких ситуациях есть.

Netflix не первый раз участвует в подобных скандалах, но обычно все заканчивается именно досудебным урегулированием.

В деле Чарльза Собраджа доказаны только два эпизода по приговору. Если в сериале его показали виновным еще в каких-то преступлениях, то это так или иначе может отразиться на его последующей жизни и репутации. Понятно, что с репутацией у него ситуация уже и так не очень хорошая, но тем не менее.

Netflix вполне может согласиться на какую-то незначительную компенсацию вместо судебной, плюс еще и взыскание издержек, которые в странах англосаксонского права могут быть очень и очень весомыми. Но если стриминговая платформа проиграет суд, то это станет для нее серьезной репутационной потерей. Поэтому Netflix проще договориться до суда, потому что процесс будет громкий, освещаемый, без внимания прессы он не останется».

В 2021 году в суд на Netflix подала грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили. Она упоминалась в сериале «Ход королевы». Один из героев говорит, что шахматистка никогда не играла с мужчинами. Адвокаты госпожи Гаприндашвили заявили, что это неверное суждение. Шахматистка требовала от стриминга $5 млн. В 2022 году стороны заключили мировое соглашение.

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Илья Сизов