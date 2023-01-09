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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 9 января

Яркие кадры понедельника

Холодное утро в Индии, протесты в Бразилии и другие кадры — в фотогалерее «Ъ».

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Джамму, Индия. Мужчина в одеяле едет на повозке холодным утром

Джамму, Индия. Мужчина в одеяле едет на повозке холодным утром

Фото: Channi Anand / AP

Бразилиа. Участница демонстрации против действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы

Бразилиа. Участница демонстрации против действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Сумпанго, Мексика. Представители СМИ готовятся к прибытию президента США Джо Байдена

Сумпанго, Мексика. Представители СМИ готовятся к прибытию президента США Джо Байдена

Фото: Fernando Llano / AP

Ашкелон, Израиль. Городская электростанция на фоне ударов молний

Ашкелон, Израиль. Городская электростанция на фоне ударов молний

Фото: Reuters / Amir Cohen

Иокогама, Япония. Девушки в кимоно на праздновании Дня совершеннолетия

Иокогама, Япония. Девушки в кимоно на праздновании Дня совершеннолетия

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

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Джамму, Индия. Мужчина в одеяле едет на повозке холодным утром

Фото: Channi Anand / AP

Бразилиа. Участница демонстрации против действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Сумпанго, Мексика. Представители СМИ готовятся к прибытию президента США Джо Байдена

Фото: Fernando Llano / AP

Ашкелон, Израиль. Городская электростанция на фоне ударов молний

Фото: Reuters / Amir Cohen

Иокогама, Япония. Девушки в кимоно на праздновании Дня совершеннолетия

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

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