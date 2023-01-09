Фото дня: 9 января

Холодное утро в Индии, протесты в Бразилии и другие кадры — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джамму, Индия. Мужчина в одеяле едет на повозке холодным утром Фото: Channi Anand / AP Бразилиа. Участница демонстрации против действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы Фото: Reuters / Amanda Perobelli Сумпанго, Мексика. Представители СМИ готовятся к прибытию президента США Джо Байдена Фото: Fernando Llano / AP Ашкелон, Израиль. Городская электростанция на фоне ударов молний Фото: Reuters / Amir Cohen Иокогама, Япония. Девушки в кимоно на праздновании Дня совершеннолетия Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon Следующая фотография 1 / 5 Джамму, Индия. Мужчина в одеяле едет на повозке холодным утром Фото: Channi Anand / AP Бразилиа. Участница демонстрации против действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы Фото: Reuters / Amanda Perobelli Сумпанго, Мексика. Представители СМИ готовятся к прибытию президента США Джо Байдена Фото: Fernando Llano / AP Ашкелон, Израиль. Городская электростанция на фоне ударов молний Фото: Reuters / Amir Cohen Иокогама, Япония. Девушки в кимоно на праздновании Дня совершеннолетия Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon