На поддержку АПК на Кубани в 2023 году направят 11 млрд рублей

Господдержка агропромышленного комплекса Кубани в 2023 году составит 11 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Необходимо увеличить объем производства сельхозпродукции до 590 миллиардов рублей, в прошлом году было 576 миллиардов. Особое внимание нужно уделить проектам импортозамещения, мы должны продолжать работу по селекции КРС и развитию семеноводства»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В текущем году в регионе хотят увеличить площадь мелиоративного комплекса на 4,5 тыс. га, площадь виноградников — до 30,2 тыс. га. В крае планируют заложить 1,6 тыс. га новых садов. Производство саженцев увеличить до 7,5 млн штук.

В рамках программы импортозамещения в регионе выведут 120 тыс. отечественных семян сахарной свеклы взамен иностранным, что позволит засеять культурой 92 тыс. га угодий.

В животноводческой сфере дойное стадо хотят увеличить на 4 тыс. голов. В Каневском районе начнется строительство молочного комплекса на 1,8 тыс. голов, который позволит производить 19 тыс. тонн молока в год. В совокупности с новыми комплексами в других районах края производство молока на Кубани увеличится на 25 тыс. тонн в год.

Анастасия Донскова

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