Заместителя главы челябинского СК перевели на работу в Екатеринбург

Заместитель руководителя СУ СКР по Челябинской области Константин Мирошниченко перешел на службу в Екатеринбург, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе в пресс-службе ведомства. Источник «Ъ-Урал» уточнил, что следователь может занять аналогичную должность в СУ СКР по Свердловской области.

Константин Мирошниченко работает в следственных органах с 1995 года. В 2007 году был назначен руководителем следственного отдела Ленинского района Челябинска. В августе 2011 года занял должность замруководителя регионального управления.

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