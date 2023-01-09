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Назначен новый руководитель УФСБ по Саратовской области

УФСБ России по Саратовской области возглавил полковник Сергей Уйманов. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Назначение состоялось на основании указа президента России от 31 декабря 2022 года.

В официальной биографии Сергея Уйманова указано, что он родился в Воронеже, в органах ФСБ России служит с 1998 года. С 2014 года занимал должность заместителя начальника управления по Воронежской области, с августа 2020-го до недавнего времени – первого замначальника УФСБ по Свердловской области.

Об уходе с поста руководителя УФСБ по Саратовской области Олега Боломожнова, который занимал его с августа 2019 года, ранее не сообщалось.

Марина Ковалева

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