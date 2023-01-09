Самарский завод «Коммунар» перейдет в структуру «Ростеха»

Федеральное казенное предприятие «Самарский завод "Коммунар"» включено в перечень компаний, которые планируется реорганизовать в акционерные общества. Кроме того, в качестве имущественного взноса РФ, их передадут государственной корпорации «Ростех». Постановление правительства России размещено на портале правовой информации.

Всего в соответствующем перечне значатся 14 компаний. Помимо завода «Коммунар» в список вошли «Авангард» из Башкортостана, Алексинский химический комбинат в Тульской области, «Анозит» в Новосибирской области, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Казанский государственный казенный пороховой завод из Татарстана, а также заводы им. Морозова (Ленинградская область), завод им. Свердлова (Нижегородская область).

Самарский завод «Коммунар» был создан в 1942 году. В числе прочего предприятие производит охотничьи патроны, дымный охотничий порох и бытовые фейерверки.

Георгий Портнов