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Коммерсантъ FM
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Выплаты Украины по госдолгу составят $18 млрд в 2023 году

В 2023 году выплаты по государственному долгу Украины по действующим на начало года соглашениям составят 658,4 млрд гривен (около $18 млрд), пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на материалы Минфина. При этом общая сумма выплат по внешнему долгу — 122,4 млрд гривен ($3,3 млрд).

В материалах Минфина уточняется, что, после того как украинская сторона летом 2022 года заключила соглашения с держателями евробондов и с Парижским клубом об отсрочке выплат в счет погашения коммерческого долга, в 2023 году необходимо заплатить 14,9 млрд гривен, в счет обслуживания — 3,1 млрд гривен, а по официальным займам, соответственно, 6,2 млрд гривен. Все остальные платежи необходимо направить в Международный валютный фонд и другие международные финансовые организации.

При обязательстве выплаты внутреннего долга речь идет об облигациях внутреннего госзайма. В выплатах по ним объем процентных платежей составит 203,2 млрд гривен, при этом на погашение необходимо направить 332,8 млрд гривен.

По данным ведомства, максимальные объемы выплат по госдолгу приходятся на март — 72,8 млрд гривен, май и июнь — 102,6 млрд и 89,9 млрд гривен соответственно, ноябрь — 84,1 млрд гривен. Пики выплат по внешнему долгу приходятся на сентябрь — 32,02 млрд гривен, декабрь — 18,8 млрд гривен и март текущего года — 14 млрд гривен. В январе выплаты по госдолгу, как сообщает Минфин, составят 16 млрд гривен, в том числе по внешнему — 2,8 млрд гривен.

30 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в 2022 году привлекла от партнеров более $36 млрд. По его словам, 200 млрд гривен удалось получить от продажи военных облигаций. По подсчетам Нацбанка страны, в прошлом году Украина получила от западных стран рекордные $32,1 млрд в рамках финансовой поддержки.

Милена Костерева

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