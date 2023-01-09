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В этом году на ремонт 100 школ Саратовской области направят 200 млн рублей

В Саратовской области по региональной программе в этом году отремонтируют по 100 школ, детсадов и школьных спортзалов. Об этом объявил губернатор Роман Бусаргин.

В Саратове в список школ, которые ждет ремонт, вошли школы № 100, 41, 49, 76, 38, 83, 71, 9, 77, 97, гимназия № 34, лицеи № 4 и № 24, физико-технический лицей, лицей № 1, школа-интернат № 1, кадетские школы-интернат № 1 и № 2, школы сел Клещевка и Михайловка. На все 100 школ области из регионального бюджета направят 200 млн руб. Такая же сумма была выделена и в прошлом году.

В числе городских дошкольных учреждений оказались детсады № 195, 163, 142, 165, 31, 4, 236, 180, 26, 68, 227, 174, 72, 110, 30, 136, детский сад станции Тарханы и села Усть-Курдюм. Все 100 детсадов суммарно получат 200 млн руб. Самым востребованным видом ремонта оказалась замена кровли. В отдельных учреждениях будут проведены утепление фасада, замена окон, ремонт пищеблоков.

Спортзалы отремонтируют в школах № 8, 43, 71, 21, 48, 103, 57, 72, 45, гуманитарно-экономическом лицее, гимназии № 5, лицеях № 53 и № 3, кадетской школе-интернате № 2, школе АОП № 6, школах поселков Сергиевский и Сосновка. Они получат по 1,5 млн руб. на эти цели.

Марина Ковалева

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