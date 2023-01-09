Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о возможном закрытии санатория «Сестрорецкий курорт»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства подготовить оперативный доклад по ситуации с возможным закрытием санатория «Сестрорецкий курорт».

В комментарии на сайте следкома говорится, что, со слов местных жителей, курортное учреждение перестанет существовать, а территорию застроят элитным жильем. Подготовить отчет поручили и. о. руководителя управления петербургского ведомства Марине Парастаевой.

Напомним, что «Сестрорецкий курорт» продал два своих корпуса и 5,2 га земли компании RBI, которая на их месте возвела комплекс апартаментов «Русские сезоны». Летом 2021 года 87% ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» приобрела компания ЛСР, которая планировала реконструкцию объектов санатория.

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