ЦБ рекомендует продолжать обслуживать участников военной операции с просроченными паспортами

Центробанк (ЦБ) России рекомендует финансовым организациям продолжать обслуживание россиян, участвующих в военной операции, даже если истек срок действия их документа, удостоверяющего личность. Об этом говорится в письме, разосланном ЦБ кредитным и некредитным финансовым организациям.

Рекомендация касается:

россиян, призванных на военную службу по мобилизации;

россиян, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач военной операции;

граждан, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии РФ, воинских формированиях (при условии участия в военной операции);

граждан, проходящих службу в пограничных органах на территории РФ, обеспечивающих проведение военной операции.

При этом финансовым организациям рекомендовано принять меры для получения от этих лиц или их представителей информации, подтверждающей их участие в военной операции.

В ноябре ЦБ сообщил, что разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей. Кроме того, регулятор рекомендовал банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.

По данным ЦБ, с сентября по октябрь банки предоставили военнослужащим и членам их семей свыше 101 500 кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд руб. Однако, как узнал «Ъ», клиенты банков жаловались на «недобросовестный подход» банков к предоставлению кредитных каникул мобилизованным.

Подробности — в материале «Ъ» «Банки не прошли мобилизацию».

Лаура Кеффер