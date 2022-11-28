Банки не прошли мобилизацию

Клиенты банков столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Банкиры признают наличие проблем, однако не видят в этом нарушения закона. По мнению юристов, недоработки в законодательстве о кредитных каникулах позволяют банкам отказывать заемщикам в каникулах по формальным причинам, поэтому механизм нуждается в уточнении.

В ноябре клиенты банков стали активно жаловаться на «недобросовестный подход» банков к предоставлению кредитных каникул мобилизованным гражданам. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками. С подобными ситуациями столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и т. д.

Например, один из пострадавших рассказывает, как в связи с мобилизацией отца пытался добиться каникул по его кредиту, однако «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». Другой отмечает, что банк принял документы, но уже в течение трех часов после подачи заявки пришел отказ в кредитных каникулах.

Еще один пострадавший говорит, что, несмотря на формальное одобрение кредитных каникул, в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, «горит просрочка и капают пени».

Каникулы оказались достаточно востребованы среди мобилизованных и их родственников. Так, на сегодняшний день в ВТБ поступило несколько тысяч подобных обращений, подавляющее большинство из них касается кредитов наличными. Совкомбанк одобрил примерно 7 тыс. заявлений. В «Уралсибе» получили около 800 заявок.

Банки признают трудности. «По техническим причинам» часть клиентов могла столкнуться с задержкой подключения каникул, поясняют в ВТБ, заверив, что банк оформляет государственные каникулы и отсрочку для всех мобилизованных, которые соответствуют критериям программы.

О «технических проблемах» говорят и в ХКФ-банке. «Понадобилось некоторое время на доработку настроек технического характера»,— уточняют в МТС-банке. В Сбербанке сообщили, что в пиковые периоды начала октября «были возможны единичные отказы», связанные со сложностями оформления доверенностей, но «сейчас острота проблема отсутствует».

В Альфа-банке, Совкомбанке и Газпромбанке утверждают, что каникулы предоставляются исправно. В Тинькофф-банке указали, что каникулы подключаются оперативно при предоставлении клиентами документов о мобилизации.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

По словам управляющего партнера ЮК «Позиция права» Егора Редина, банки обязаны предоставлять кредитные каникулы мобилизованным на основании документов, которые предоставляет гражданин. В случае если заемщик-мобилизованный не может собрать весь комплект документов или у банка есть сомнения в предоставляемых сведениях, кредитная организация может запросить подтверждение статуса мобилизованного в Федеральной налоговой службе.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева отмечает, что решение о предоставлении кредитных каникул банк должен принять в течение десяти дней с момента подачи заявки. Если в течение 15 дней ответ не поступил, кредитные каникулы считаются предоставленными. «Для предоставления заявления или документов в банк по вопросу оформления кредитных каникул не требуется нотариальной доверенности от мобилизованного»,— уточняет господин Редин.

Юристы считают, что программа кредитных каникул недоработана, поэтому банки могут свободно отказывать клиентам. По мнению частного адвоката Гюзель Жубановой, банки отказывают в предоставлении каникул, «используя проблемы регулирования и затруднения заемщиков в предоставлении требуемых сведений из районов боевых действий».

В свою очередь, руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупреждает, что кредитные каникулы — «это не амнистия и не бесплатный период». Платить, подчеркивает эксперт, все равно придется.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова