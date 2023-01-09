Вьетнам усилит меры для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь поручил правительству усилить меры по контролю на пограничных пунктах и в международных аэропортах страны в рамках борьбы с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает VnExpress.

Как уточняет издание, 6 января аппарат вьетнамского правительства опубликовал распоряжение Фам Минь Тиня с просьбой к Министерству общественной безопасности страны внести изменения в правила выдачи виз для иностранных граждан. Кроме того, премьер-министр Вьетнама поручил Министерству культуры, спорта и туризма принять меры для защиты туристов и местных жителей от коронавирусной инфекции.

«Эффект от прививок (против COVID-19.— "Ъ") со временем ослабевает, несмотря на высокие показатели вакцинации, а это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне праздника нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с COVID-19 в некоторых странах»,— приводит издание слова премьер-министра.

В 2020 году количество туристов во Вьетнаме из-за распространения COVID-19 сократилось на 80%, общий доход страны от туристической отрасли уменьшился почти на 60% по сравнению с 2019 годом. В 2021 году количество Вьетнам посетили на 96% иностранных граждан, отмечает издание.

Вьетнамские власти объявили о возвращении с 15 февраля к нормальному режиму международных авиаперелетов и о снятии ограничений по количеству рейсов, введенных из-за пандемии COVID-19. На этом фоне туристический рынок начал возвращаться к допандемийным показателям, однако количество иностранных туристов составило лишь 70% от плана.

С 8 января в Китае отменили ряд антиковидных ограничений, включая карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из-за границы, подведя тем самым черту под трехлетним этапом политики нулевой терпимости к COVID-19. Меры китайских властей по борьбе с COVID-19, действовавшие с 2020 года, считались одними из самых жестких в мире. Однако мировые лидеры обеспокоены решением китайской стороны. Они ожидают нового витка пандемии после отмены антикоронавирусных мер в КНР.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осторожно, Китай открывается».

Милена Костерева