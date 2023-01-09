Китай призвал остановить геополитические игры в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не позволит другим странам вновь превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в арену для геополитических игр. Заявление китайского МИДа прозвучало на фоне решения депутатов Свободной демократической партии Германии (СвДП) посетить Тайвань. Пекин считает, что подобными действиями Запад пытается сохранить свою гегемонию.

«Тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, а принцип "одного Китая" — политической основой для развития Пекином двусторонних отношений со всеми странами, с которыми у него установлены дипломатические отношения, включая Германию. В мире есть только один Китай, Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая, а китайское правительство является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай»,— заявил Ван Вэньбинь на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Представитель китайского МИДа призвал немецких политиков соблюдать принцип одного Китая и прекратить взаимодействие с сепаратистскими силами на Тайване. По его словам, причинами возникшего кризиса в отношениях Тайваня и Китая стали «гегемонизм, колониализм и милитаризм». «Германия в этой связи имеет глубокий и трагичный исторический урок»,— подчеркнул Ван Вэньбинь.

О прибытии делегации от Свободной демократической партии Германии на Тайвань сообщалось накануне, 8 января. Делегацию возглавляют депутаты Мари-Агнес Штрак-Циммерман и зампредседателя фракции СвДП Йоханнес Фогель. Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала этот визит знаком солидарности против угроз Китая в сторону Тайваня. По информации газеты Die Zeit, депутаты намерены встретиться с правительством Тайваня, а также с правозащитными организациями, военными и представителями бизнеса.

Обострение отношений КНР и Тайваня произошло в августе 2022 года на фоне прибытия на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай расценил этот визит как нарушение Вашингтоном принципа «одного Китая». В связи c этим КНР начал крупные военные учения вблизи острова. Так, 26 декабря Тайвань зафиксировал в зоне Тайваньского пролива 71 летательный аппарат армии Китая — самое большое количество за всю историю наблюдений.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Китайская армия сближается с Тайванем».

Лусине Баласян