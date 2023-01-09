Goldman Sachs сократит около 3200 сотрудников

Уже в ближайшую среду, 11 января, Goldman Sachs Group проведет один из самых масштабных раундов сокращений. По данным источников агентства Bloomberg, финансовая компания намерена сократить в общей сложности около 3200 сотрудников. Об этих планах, но без уточнения конкретных цифр источники агентства Reuters сообщали в середине декабря.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на свои источники, две трети сокращаемых сотрудников работают в ключевых подразделениях, включая инвестиционный банкинг. В числе сокращаемых будут и сотрудники отделов, чья работа не связана с непосредственным контактом с клиентами и заказчиками.

С конца 2018 года штат Goldman Sachs вырос на 34%, и, по данным на конец сентября 2022 года, в компании работали более 49 тыс. человек. Однако замедление бизнеса в разных областях и неопределенность прогнозов для рынков и экономики вынуждают банк искать возможности сокращения издержек, отмечает Bloomberg. В середине января банк должен сообщить о выплате ежегодных бонусов. Они, как ожидаются, будут ниже прошлогодних примерно на 40%. В самом Goldman Sachs отказались комментировать информацию Bloomberg о предстоящих сокращениях.

Алена Миклашевская