Reuters: Goldman Sachs готовится сократить несколько тысяч сотрудников

Goldman Sachs Group планирует сократить несколько тысяч сотрудников в непростой экономической ситуации, которая сейчас складывается в мире. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Reuters.

На конец третьего квартала текущего года в Goldman Sachs работали 49 100 человек по всему миру. За время пандемии штат компании значительно вырос: в конце 2019 года у нее было 38 300 сотрудников. По данным источников Reuters, после планируемого сейчас сокращения число сотрудников компании останется все же выше, чем было до пандемии. Ожидается, что сокращения пройдут в январе 2023 года и коснутся потребительского бизнеса, и, кроме того, банк намерен прекратить выдачу необеспеченных потребительских кредитов.

В сентябре Goldman Sachs уже сократил около 500 сотрудников. Другие крупные банки, включая Morgan Stanley и Citigroup, также объявляли о сокращениях в последние месяцы.

Алена Миклашевская