Судоходная компания Evergreen выплатила бонусы сотрудникам в размере 50 зарплат

Тайваньская судоходная компания Evergreen Marine выплатила своим сотрудникам годовую премию, в среднем соответствующую 50 месячным окладам, сообщает Bloomberg. Так компания решила отблагодарить работников за сверхуспешный год: выручка Evergreen по итогам года должна составить порядка $20,7 млрд, что почти на 30% больше, чем в 2021 году, и втрое превысит показатель 2020 года.

Как отмечает агентство, размер годовой премии достиг в отдельных случаях 52 месячных зарплат. Так, по данным местных СМИ, некоторые сотрудники 30 декабря получили бонус в размере $65 тыс. Однако, по данным источников Bloomberg, столь масштабные выплаты полагались только тем, кто связан контрактными обязательствами непосредственно с тайваньским офисом Evergreen. И, например, сотрудники шанхайского подразделения компании остались крайне недовольны своей годовой премией и жаловались на несправедливое отношение руководства. По данным новостного портала Caixin, они получили бонус в размере 5–8-месячных окладов.

Напомним, что судно Evergreen весной 2021 года село на мель в Суэцком канале, заблокировав весь фарватер. В результате морским перевозчикам пришлось выбирать более продолжительный и затратный путь в обход мыса Доброй Надежды. Проход по Суэцкому каналу оказался заблокированным больше недели, что привело к многомиллионным убыткам.

Сегодня на мель в Суэцком канале село другое судно, Glory, перевозящее зерно из Украины. Сухогруз встал на мель около города Эль-Кантара на севере Египта. Буксиры пытаются снять судно с мели.

Кирилл Сарханянц