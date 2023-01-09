В Суэцком канале сухогруз сел на мель

Сухогруз Glory встал на мель в Суэцком канале около города Эль-Кантара на севере Египта. Буксиры пытаются снять судно с мели. Об этом сообщило судовое агентство Египта Leth Agencies.

«Грузовое судно Glory село на мель, присоединяясь к идущему на юг каравану судов, недалеко от Эль-Кантары»,— сказано в сообщении Leth Agencies в Twitter.

Позже генерал-лейтенант Усаму Рабие сообщил, что судно остановило ход из-за поломки, а не село на мель. Его слова приводит египетский портал ShoroukNews.

Сухогруз Glory участвует в вывозе продовольствия c Украины в рамках зернового соглашения. Согласно данным сервиса Marine Traffic, 24 декабря судно вышло из порта Черноморск на Украине. Его длина — 225 м.

23 марта 2021 года один из крупнейших контейнеровозов в мире Ever Given сель на мель в Суэцком канале. В результате движение по каналу было полностью заблокировано, что привело к многомиллионным убыткам. Перевозчикам пришлось использовать более длинный маршрут в обход мыса Доброй Надежды.

Олеся Павленко