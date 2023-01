В Суэцком канале сухогруз сел на мель

Администрация Суэцкого канала изначально потребовала от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, репутационные потери и затраты по спасению. На контейнеровоз был наложен арест. Ever Given покинуло место стоянки – Большое Горькое озеро – только в июле, спустя 106 дней после аварии, когда управление канала и хозяин Ever Given подписали мировое соглашение. Последняя известная сумма требований — $550 млн

Фото: Li Ziheng / Xinhua / AP