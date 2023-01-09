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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:40

В Суэцком канале сухогруз сел на мель

Сухогруз Glory встал на мель в Суэцком канале около города Эль-Кантара на севере Египта. Буксиры пытаются снять судно с мели. Об этом сообщило судовое агентство Египта Leth Agencies.

«Грузовое судно Glory село на мель, присоединяясь к идущему на юг каравану судов, недалеко от Эль-Кантары»,— сказано в сообщении Leth Agencies в Twitter.

Позже генерал-лейтенант Усаму Рабие сообщил, что судно остановило ход из-за поломки, а не село на мель. Его слова приводит египетский портал ShoroukNews.

Сухогруз Glory участвует в вывозе продовольствия c Украины в рамках зернового соглашения. Согласно данным сервиса Marine Traffic, 24 декабря судно вышло из порта Черноморск на Украине. Его длина — 225 м.

23 марта 2021 года один из крупнейших контейнеровозов в мире Ever Given сель на мель в Суэцком канале. В результате движение по каналу было полностью заблокировано, что привело к многомиллионным убыткам. Перевозчикам пришлось использовать более длинный маршрут в обход мыса Доброй Надежды.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Как Ever Given пытались снять с мели

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Груженый контейнеровоз Ever Given тайваньской Evergreen перегородил Суэцкий канал утром 23 марта. Судно длиной почти 400 метров направлялось из Китая в Роттердам под флагом Панамы

Груженый контейнеровоз Ever Given тайваньской Evergreen перегородил Суэцкий канал утром 23 марта. Судно длиной почти 400 метров направлялось из Китая в Роттердам под флагом Панамы

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

В качестве возможных причин инцидента назывались плохие погодные условия, человеческий фактор, технический сбой. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement сообщали, что причиной стал сильный ветер. Администрация Суэцкого канала обвинила капитана Ever Given в произошедшем

В качестве возможных причин инцидента назывались плохие погодные условия, человеческий фактор, технический сбой. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement сообщали, что причиной стал сильный ветер. Администрация Суэцкого канала обвинила капитана Ever Given в произошедшем

Фото: Reuters

Над высвобождением гигантского контейнеровоза работали 13 буксиров, велись земляные работы на берегу, однако эвакуации мешала масса полностью загруженного Ever Given

Над высвобождением гигантского контейнеровоза работали 13 буксиров, велись земляные работы на берегу, однако эвакуации мешала масса полностью загруженного Ever Given

Фото: Reuters

24 марта был организован пропуск судов в южном направлении — из Средиземного моря в Красное — по старому руслу Суэцкого канала

24 марта был организован пропуск судов в южном направлении — из Средиземного моря в Красное — по старому руслу Суэцкого канала

Фото: Reuters / File Photo

Компания, участвовавшая в снятии судна с мели, сообщила, что для спуска на воду 224-тысячетонного контейнеровоза было извлечено около 30 тыс. куб. м песка

Компания, участвовавшая в снятии судна с мели, сообщила, что для спуска на воду 224-тысячетонного контейнеровоза было извлечено около 30 тыс. куб. м песка

Фото: AFP

В пробке находились более 400 судов, в том числе танкеры с российской нефтью

В пробке находились более 400 судов, в том числе танкеры с российской нефтью

Фото: AP

25 марта цена на нефть марки Brent выросла более чем на $2 за баррель на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала

25 марта цена на нефть марки Brent выросла более чем на $2 за баррель на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Колонна судов растянулась почти до Индии. Египетские власти заявили, что потребуют компенсации от владельца контейнеровоза

Колонна судов растянулась почти до Индии. Египетские власти заявили, что потребуют компенсации от владельца контейнеровоза

Фото: suezcanal.gov.eg

Сообщалось, что Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно терял $12–14 млн дохода. Эксперты оценили потери мировой экономики в $10 млрд за неделю. В 2020 году через канал прошло 18,8 тыс. судов и 1,17 млрд тонн груза. Его доходы за год составили $5,6 млрд

Сообщалось, что Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно терял $12–14 млн дохода. Эксперты оценили потери мировой экономики в $10 млрд за неделю. В 2020 году через канал прошло 18,8 тыс. судов и 1,17 млрд тонн груза. Его доходы за год составили $5,6 млрд

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

29 марта стало известно, что Суэцкий канал открыт и готов к возобновлению навигации после того, как перегородившее его судно Ever Given было снято с мели. Полностью движение восстановилось только к 3 апреля

29 марта стало известно, что Суэцкий канал открыт и готов к возобновлению навигации после того, как перегородившее его судно Ever Given было снято с мели. Полностью движение восстановилось только к 3 апреля

Фото: AP

После аварии администрация Суэцкого канала объявила о начале реализации проекта по расширению и углублению второй нитки канала

После аварии администрация Суэцкого канала объявила о начале реализации проекта по расширению и углублению второй нитки канала

Фото: Suez Canal Authority / Handout via Reuters

Администрация Суэцкого канала изначально потребовала от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, репутационные потери и затраты по спасению. На контейнеровоз был наложен арест. Ever Given покинуло место стоянки – Большое Горькое озеро – только в июле, спустя 106 дней после аварии, когда управление канала и хозяин Ever Given подписали мировое соглашение. Последняя известная сумма требований — $550 млн

Администрация Суэцкого канала изначально потребовала от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, репутационные потери и затраты по спасению. На контейнеровоз был наложен арест. Ever Given покинуло место стоянки – Большое Горькое озеро – только в июле, спустя 106 дней после аварии, когда управление канала и хозяин Ever Given подписали мировое соглашение. Последняя известная сумма требований — $550 млн

Фото: Li Ziheng / Xinhua / AP

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Груженый контейнеровоз Ever Given тайваньской Evergreen перегородил Суэцкий канал утром 23 марта. Судно длиной почти 400 метров направлялось из Китая в Роттердам под флагом Панамы

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

В качестве возможных причин инцидента назывались плохие погодные условия, человеческий фактор, технический сбой. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement сообщали, что причиной стал сильный ветер. Администрация Суэцкого канала обвинила капитана Ever Given в произошедшем

Фото: Reuters

Над высвобождением гигантского контейнеровоза работали 13 буксиров, велись земляные работы на берегу, однако эвакуации мешала масса полностью загруженного Ever Given

Фото: Reuters

24 марта был организован пропуск судов в южном направлении — из Средиземного моря в Красное — по старому руслу Суэцкого канала

Фото: Reuters / File Photo

Компания, участвовавшая в снятии судна с мели, сообщила, что для спуска на воду 224-тысячетонного контейнеровоза было извлечено около 30 тыс. куб. м песка

Фото: AFP

В пробке находились более 400 судов, в том числе танкеры с российской нефтью

Фото: AP

25 марта цена на нефть марки Brent выросла более чем на $2 за баррель на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Колонна судов растянулась почти до Индии. Египетские власти заявили, что потребуют компенсации от владельца контейнеровоза

Фото: suezcanal.gov.eg

Сообщалось, что Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно терял $12–14 млн дохода. Эксперты оценили потери мировой экономики в $10 млрд за неделю. В 2020 году через канал прошло 18,8 тыс. судов и 1,17 млрд тонн груза. Его доходы за год составили $5,6 млрд

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

29 марта стало известно, что Суэцкий канал открыт и готов к возобновлению навигации после того, как перегородившее его судно Ever Given было снято с мели. Полностью движение восстановилось только к 3 апреля

Фото: AP

После аварии администрация Суэцкого канала объявила о начале реализации проекта по расширению и углублению второй нитки канала

Фото: Suez Canal Authority / Handout via Reuters

Администрация Суэцкого канала изначально потребовала от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, репутационные потери и затраты по спасению. На контейнеровоз был наложен арест. Ever Given покинуло место стоянки – Большое Горькое озеро – только в июле, спустя 106 дней после аварии, когда управление канала и хозяин Ever Given подписали мировое соглашение. Последняя известная сумма требований — $550 млн

Фото: Li Ziheng / Xinhua / AP

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