В Россию прибыло более 5 млн беженцев из-за украинского конфликта

Количество беженцев, прибывших с территорий Украины и Донбасса, превысило 5,1 млн человек с февраля 2022 года. 728 тыс. из них — дети.

«По последним данным, с февраля прошлого года на территорию РФ прибыло более 5,1 млн человек, включая 728 тыс. детей»,— сообщили ТАСС в силовых структурах. Там отметили, что общая сумма материальной помощи беженцам составила более 12 млрд.

18 февраля президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату беженцам из Донецкой и Луганской народной республик в размере 10 тыс. руб. 27 августа глава государства подписал указ о соцвыплатах беженцам с территорий Украины, ДНР и ЛНР. Кроме того, согласно указу президента, беженцы с этих территорий могут пребывать в России без ограничения сроков при условии прохождения соответствующих процедур.

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Лусине Баласян