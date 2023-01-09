В Уфе при пожаре в доме на 15 квартир погибли два человека

В Уфе при пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме по улице Сазонова, 30а погибли два человека, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Фрагменты их тел обнаружены в ходе разбора завалов. В тушении были задействованы 34 человека и 11 единиц техники.

Пострадавшей оказалась 74-летняя женщина, которая получила травму спины при самостоятельной эвакуации, отметили в МЧС. Бригадой скорой медицинской помощи для осмотра она доставлена в больницу скорой медпомощи №22.

В здании располагались 15 квартир, в которых проживали 25 человек. Как сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, городские власти рассматривают вопрос предоставления им временного жилья.

Влада Шипилова

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