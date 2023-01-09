«СаратовСтройСервис» уличили в задержке зарплаты реконструирующим театр работникам

В Саратове по поручению облпрокурора Сергея Филипенко проведена проверка информации о нарушениях трудовых прав работников, задействованных в реконструкции театра оперы и балета.

Работы ведет ООО «Адепт-Строй», которое привлекло в качестве субподрядчика ООО «СаратовСтройСервис».

В облпрокуратуре по итогам проверки сообщили, что в декабре 2022 года ООО «СаратовСтройСервис» несвоевременно выплатило 50 работникам зарплату на сумму 500 тыс. руб. Организации объявлено предостережение.

Сейчас задолженности по заработной плате перед работниками предприятия нет.

Марина Ковалева