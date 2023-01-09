В Уфе побит абсолютный минимум температуры

Сегодня ночью, 9 января, температура воздуха, зарегистрированная на метеостанции Уфа-Дема, установила новый минимум за 49 лет, понизившись до –39,1°С. Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в Уфе в 1974 году и составлял –37,9°С.

В центре города температура воздуха ночью понижалась до –33,4°С. В целом по республике минимальные температуры наблюдались в пределах –33°С, –39°С. Сильный мороз был зарегистрирован метеостанциями в Мелеузе (–40,5°С) и в селе Тукане Белорецкого района (–40,4°С).

Сильные морозы продлятся до 11 января, затем температура начнет повышаться.

Влада Шипилова, Уфа