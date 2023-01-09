В Краснодаре заморозили проект строительства нового аквапарка на Затоне

Проект строительства нового аквапарка на краснодарском Затоне был заморожен. Об этом сообщает портал «93.RU» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Это произошло «ввиду необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности».

«Центр водных развлечений "Аквалэнд"» открылся около Парка 30-летия Победы (он же Затон) в 2003 году, однако через шесть лет его закрыли, поскольку проект оказался нерентабельным. В 2019 году мэрия заключила соглашение о реконструкции аквапарка, отмечая, что его строительство завершится летом 2022 года.

Весной власти Краснодара сообщили о планах построить новый аквапарк на улице Береговой площадью 50 тыс. кв. м и представили эскизы. Проект, по словам его ростовского архитектора Александра Дорохова, оценивался примерно в 1,5 млрд руб. Оборудование должно было быть иностранным. Сообщалось, что на прохождение экспертизы и получение разрешения на строительство уйдет около двух лет. Но в июне 2022 года власти сообщили, что из-за сложившейся социально-экономической обстановки инвестор ищет альтернативных поставщиков оборудования и комплектующих, а проектно-сметную документацию решили откорректировать.

Проект должен был реализовать индивидуальный предприниматель Виталий Григорян, с которым соглашение о намерении было заключено еще в 2019 году. Для этого в сентябре 2018 года бизнесмен и Анна Чаплыгина купили у ООО «Аквалэнд» земельный участок площадью почти 2,5 га, на котором находится заброшенный аквапарк, и оформили право собственности.

Татьяна Ручкина

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