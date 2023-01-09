Нижегородское правительство закупит дронобойки для охраны кремля

Губернатор Глеб Никитин поручил департаменту региональной безопасности Нижегородской области закупить специальные средства для подавления беспилотных летательных аппаратов. Дронобойки планируется приобрести «с целью охраны Нижегородского кремля» при проведении массовых мероприятий, а также для охраны общественного порядка и безопасности, говорится в опубликованных поправках к указу губернатора о режиме повышенной готовности (был введен 22 февраля 2022 года в связи с прибытием беженцев из Украины.– «Ъ-Приволжье»).

Этим же документом управлению делами нижегородского правительства поручено обеспечить антитеррористическую защищенность вверенных административных зданий и заняться «закупкой транспортных услуг» для перевозки военнослужащих по территории Нижегородской области и за ее пределами.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин своим указом запретил использование беспилотных воздушных судов на территории региона . Этот запрет не распространяется на беспилотники, используемые госорганами или организациями по договору с властями. В ноябре компания «Финко» (ГК «Беспилотные системы») заявила, что после введения запрета беспилотников в Нижегородской области она потеряла контракты на 1,2 млн руб.

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Иван Сергеев