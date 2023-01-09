Владельцы «Красного и белого» и «Бристоля» учредили российское юрлицо

Кипрский холдинг Mercury Retail Holding, который управляет сетями алкогольных магазинов «Красное и белое» и «Бристоль», учредил компанию в России. Юридическое лицо зарегистрировано 29 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Структура получила название ООО «Меркурий ритейл холдинг». Основателю «Красного и белого» Сергею Студенникову принадлежит 45%, еще 4% владеет один из членов его семьи. Основателям «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 37,25% и 7,69% компании соответственно. Структура российского юрлица повторяет структуру кипрского, отмечает «Интерфакс».

Согласно данным реестра, уставный капитал компании составил 73,5 млрд руб. Основным видом деятельности указана «работа холдинговых компаний».

Mercury Retail Holding создали в 2019 году после объединения сетей «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси». В 2021 году ритейлер «Магнит» выкупил «Дикси» у холдинга за 97 млрд руб. В 2021 году Mercury Retail Holding планировал IPO, стоимость размещения должна была составить $6–6,5 за акцию. В ноябре 2021 года компания перенесла выход на биржу из-за неблагоприятной ситуации на рынке.

Олеся Павленко